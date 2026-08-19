IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochnachmittag billiger

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 42,35 USD. In der Spitze büsste die IonQ-Aktie bis auf 42,19 USD ein. Bei 43,48 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 604'116 IonQ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. 99,86 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 25,90 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 38,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für IonQ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,447 USD je IonQ-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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