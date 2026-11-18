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18.11.2026 20:27:14
IonQ Aktie News: IonQ am Abend im Ausverkauf
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 5,4 Prozent auf 23,51 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 5,4 Prozent auf 23,51 USD. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 23,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'949'603 IonQ-Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 213,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2026 (23,20 USD). Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 1,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. IonQ veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 335,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173.83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 39.87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Laut Analysten dürfte IonQ im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,366 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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