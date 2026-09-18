IonQ Aktie News: IonQ verliert am Abend

Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 38,52 USD. In der Spitze büsste die IonQ-Aktie bis auf 37,77 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,93 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 1'201'340 Aktien.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 48,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 80.05 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -1,392 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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