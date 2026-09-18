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18.09.2026 16:29:00

IonQ Aktie News: IonQ am Freitagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

IonQ Aktie News: IonQ am Freitagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 38,09 USD abwärts.

IonQ
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Um 16:28 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 5,6 Prozent auf 38,09 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 38,00 USD. Bei 40,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 600'048 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 122,21 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,90 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 32,00 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 80.05 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 286,90 Prozent gesteigert.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,392 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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