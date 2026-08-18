IonQ Aktie News: IonQ am Abend Verlust reich

Um 20:26 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 4,5 Prozent auf 44,71 USD ab. In der Spitze büsste die IonQ-Aktie bis auf 43,65 USD ein. Bei 44,37 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 1'093'715 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 89,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,07 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,447 USD je IonQ-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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