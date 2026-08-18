IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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18.08.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 44,92 USD nach.
Um 16:28 Uhr ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 44,92 USD. In der Spitze büsste die IonQ-Aktie bis auf 43,65 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 575'892 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 88,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 42,34 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von IonQ wird am 11.11.2026 gerechnet.
2026 dürfte IonQ einen Verlust von -3,447 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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