Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 6,7 Prozent auf 24,68 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,08 USD aus. Bei 26,84 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 2'128'929 IonQ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 73,60 USD. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 198,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 2,43 Prozent sinken.

IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 äusserte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ noch ein Gewinn pro Aktie von -3,58 USD in den Büchern gestanden. IonQ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173.83 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 335,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39.87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von IonQ wird am 03.03.2027 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,366 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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