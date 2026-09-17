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17.09.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ steigt am Abend stark

IonQ Aktie News: IonQ steigt am Abend stark

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von IonQ. Das Papier von IonQ legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 10,4 Prozent auf 40,66 USD.

IonQ
33.96 CHF 3.32%
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Das Papier von IonQ legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 10,4 Prozent auf 40,66 USD. In der Spitze legte die IonQ-Aktie bis auf 40,74 USD zu. Bei 38,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'872'203 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 108,17 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 25,90 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 36,30 Prozent sinken.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 05.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,392 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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