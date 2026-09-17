IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: Hausse bei IonQ am Donnerstagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IonQ. Zuletzt ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 6,4 Prozent auf 39,21 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 6,4 Prozent auf 39,21 USD zu. Im Tageshoch stieg die IonQ-Aktie bis auf 39,41 USD. Bei 38,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 657'403 IonQ-Aktien den Besitzer.
Bei 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 33,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,392 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie
IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom
Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse
Cramer bremst Quanten-Hype: Aktien von IonQ, D-Wave und Co. im Fokus
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu IonQ
|
20:27
|IonQ Aktie News: IonQ steigt am Abend stark (finanzen.ch)
|
16:29
|IonQ Aktie News: Hausse bei IonQ am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
06.08.26
|IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.26
|Quanten-Sektor im Blick - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen (finanzen.ch)
|
06.05.26
|Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: US-Börsen legen zu -- SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.