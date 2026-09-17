IonQ Aktie News: Hausse bei IonQ am Donnerstagnachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 6,4 Prozent auf 39,21 USD zu. Im Tageshoch stieg die IonQ-Aktie bis auf 39,41 USD. Bei 38,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 657'403 IonQ-Aktien den Besitzer.

Bei 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 115,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 33,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,392 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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