IonQ Aktie News: IonQ am Montagabend freundlich

Um 20:26 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 46,56 USD. Im Tageshoch stieg die IonQ-Aktie bis auf 47,20 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 978'752 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,64 USD) erklomm das Papier am 14.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 44,99 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,70 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.05 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 20.69 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -3,447 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Cramer bremst Quanten-Hype: Aktien von IonQ, D-Wave und Co. im Fokus