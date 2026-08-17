IonQ Aktie News: IonQ macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 46,69 USD. Bei 46,87 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 540'933 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 81,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,53 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 lud IonQ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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