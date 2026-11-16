Die IonQ-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 13,9 Prozent auf 26,57 USD. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 26,21 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 27,55 USD. Bisher wurden heute 1'992'425 IonQ-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,60 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 177,00 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.11.2026 (24,92 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 6,21 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. IonQ gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,58 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 173.83 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 39.87 Mio. USD umgesetzt.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,317 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist schlägt Erwartungen

Aktien von D-Wave, IonQ & Co. schwächer: Auch IBM rechnet mit Konsolidierung im Quantensektor

Aktien von IonQ, D-Wave & Rigetti unter Druck: Gartner sieht Pleitewelle - Anleger fürchten höhere Zinsen