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16.11.2026 16:29:00

IonQ Aktie News: IonQ bricht am Montagnachmittag ein

IonQ Aktie News: IonQ bricht am Montagnachmittag ein

Die Aktie von IonQ gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 12,6 Prozent auf 26,97 USD ab.

IonQ
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Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 12,6 Prozent auf 26,97 USD ab. Der Kurs der IonQ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,86 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,55 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 849'321 IonQ-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,60 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 172,90 Prozent zulegen. Bei 24,92 USD fiel das Papier am 06.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 7,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.11.2026 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,58 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 335,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39.87 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 173.83 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte IonQ am 03.03.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,317 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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