IonQ Aktie News: IonQ am Abend tiefrot

Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 8,4 Prozent auf 31,47 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IonQ-Aktie bisher bei 31,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,78 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'075'371 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 73,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 57,25 Prozent niedriger. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD. Mit Abgaben von 17,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD gegenüber -0,70 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat IonQ mit einem Umsatz von insgesamt 80.05 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 286,90 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,271 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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