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IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089

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16.10.2026 16:29:00

IonQ Aktie News: IonQ am Freitagnachmittag schwächer

IonQ Aktie News: IonQ am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 33,03 USD ab.

IonQ
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 33,03 USD. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 32,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 32,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'043'493 IonQ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 73,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 25,90 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IonQ-Aktie derzeit noch 21,59 Prozent Luft nach unten.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IonQ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.05 Mio. USD im Vergleich zu 20.69 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,271 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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IonQ am 16.10.2026

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