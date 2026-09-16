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IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089

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16.09.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ macht am Mittwochabend Boden gut

IonQ Aktie News: IonQ macht am Mittwochabend Boden gut

Die Aktie von IonQ zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die IonQ-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 37,11 USD.

IonQ
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Die IonQ-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 37,11 USD. Kurzfristig markierte die IonQ-Aktie bei 37,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 37,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 818'892 Stück.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IonQ-Aktie somit 56,16 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,90 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 43,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. IonQ gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.69 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,392 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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