IonQ Aktie News: IonQ am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 36,90 USD nach. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 36,74 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 365'229 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 129,38 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. IonQ veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,392 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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