IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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15.10.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 30,87 USD ab.
Die IonQ-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 30,87 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die IonQ-Aktie bis auf 30,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 30,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 996'482 IonQ-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 80,22 USD. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 61,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 25,90 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 16,10 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.69 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,375 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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