IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit Kursabschlägen

Die IonQ-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 37,29 USD abwärts. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 36,26 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 36,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 962'955 IonQ-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 126,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 80.05 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 20.69 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,392 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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