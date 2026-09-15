IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.09.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag freundlich
Die Aktie von IonQ zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 37,58 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,58 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 38,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,26 USD. Zuletzt wurden via New York 534'249 IonQ-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 125,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,90 USD am 31.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 45,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD gegenüber -0,70 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,392 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie
IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom
Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse
Cramer bremst Quanten-Hype: Aktien von IonQ, D-Wave und Co. im Fokus
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu IonQ
|
16:29
|IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
14.09.26
|IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.26
|Quanten-Sektor im Blick - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen (finanzen.ch)
|
06.05.26
|Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- SMI gibt nach -- DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt im Dienstagshandel Verluste ein, während der deutsche Leitindex ebenfalls nachgibt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.