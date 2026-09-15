IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von IonQ zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 37,58 USD. Zwischenzeitlich stieg die IonQ-Aktie sogar auf 38,16 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,26 USD. Zuletzt wurden via New York 534'249 IonQ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 125,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,90 USD am 31.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IonQ-Aktie 45,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD gegenüber -0,70 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,392 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur IonQ-Aktie

IonQ-Aktie mit Verlusten: Weiter hohe Verluste trotz Umsatzboom

Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse

Cramer bremst Quanten-Hype: Aktien von IonQ, D-Wave und Co. im Fokus