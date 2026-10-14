IonQ Aktie News: IonQ mit herben Abschlägen am Mittwochabend

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 9,6 Prozent auf 31,40 USD. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 31,26 USD. Bei 32,88 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 2'839'575 IonQ-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (81,02 USD) erklomm das Papier am 15.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 158,03 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,90 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 17,52 Prozent wieder erreichen.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

IonQ dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,375 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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