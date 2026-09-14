IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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14.09.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Abend fester
Die Aktie von IonQ zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 38,02 USD.
Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 38,02 USD. Kurzfristig markierte die IonQ-Aktie bei 38,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'518'445 IonQ-Aktien umgesetzt.
Bei 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 25,90 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,88 Prozent.
Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 80.05 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.69 Mio. USD umgesetzt.
Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,392 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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