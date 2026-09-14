IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 37,74 USD. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,02 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,00 USD. Bisher wurden heute 890'673 IonQ-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 124,27 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 25,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,37 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie. Am 05.08.2026 lud IonQ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2026 -1,392 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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