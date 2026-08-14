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IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089

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14.08.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ macht am Abend Boden gut

IonQ Aktie News: IonQ macht am Abend Boden gut

Die Aktie von IonQ gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 46,39 USD.

IonQ
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Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 46,39 USD. Die IonQ-Aktie legte bis auf 47,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,36 USD. Zuletzt wechselten via New York 1'615'447 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. 82,45 Prozent Plus fehlen der IonQ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 25,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.05 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 20.69 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,447 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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