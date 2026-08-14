IonQ Aktie News: IonQ zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 46,46 USD. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,69 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 693'432 IonQ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,64 USD erreichte der Titel am 14.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,18 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,447 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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