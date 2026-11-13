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13.11.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit kräftigen Verlusten

IonQ Aktie News: IonQ am Abend mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,5 Prozent bei 29,15 USD.

IonQ
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Die IonQ-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,5 Prozent auf 29,15 USD. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 28,25 USD. Bei 29,98 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'341'139 IonQ-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 73,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Mit einem Zuwachs von 152,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2026 auf bis zu 24,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 14,51 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173.83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 335,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.87 Mio. USD in den Büchern standen.

Die IonQ-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,317 USD je IonQ-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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IonQ am 13.11.2026

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