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13.11.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag im Tiefenrausch
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IonQ. Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,8 Prozent auf 28,46 USD.
Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 7,8 Prozent im Minus bei 28,46 USD. In der Spitze büsste die IonQ-Aktie bis auf 28,30 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 671'045 IonQ-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,60 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 158,61 Prozent zulegen. Am 06.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,44 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. IonQ liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresviertel waren -3,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 335,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173.83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39.87 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die IonQ-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,317 USD je IonQ-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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