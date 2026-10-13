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13.10.2026 20:27:13

IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagabend tiefer

IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 34,76 USD nach.

IonQ
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Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 4,2 Prozent auf 34,76 USD ab. Die IonQ-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,48 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'455'761 IonQ-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,64 USD. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 143,50 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (25,90 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,49 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 legte IonQ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das IonQ ein Ergebnis je Aktie von -0,70 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 20.69 Mio. USD umsetzen können.

IonQ wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2026 -1,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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IonQ am 13.10.2026

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