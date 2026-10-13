IonQ Aktie News: IonQ am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von IonQ gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 35,39 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,00 USD aus. Bei 35,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'043'008 IonQ-Aktien gehandelt.

Am 14.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 139,16 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 36,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von IonQ wird am 11.11.2026 gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,375 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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