IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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13.08.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von IonQ. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 46,84 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 46,84 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die IonQ-Aktie bis auf 47,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,84 USD. Zuletzt wechselten 543'511 IonQ-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 80,70 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,90 USD am 31.03.2026. Mit Abgaben von 44,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,70 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IonQ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 80.05 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,447 USD je IonQ-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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