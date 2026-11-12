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12.11.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: Bären lasten am Donnerstagabend auf IonQ
Die Aktie von IonQ gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die IonQ-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 9,8 Prozent auf 30,71 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die IonQ-Aktie in der New York-Sitzung um 9,8 Prozent auf 30,71 USD ab. In der Spitze fiel die IonQ-Aktie bis auf 30,71 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 31,82 USD. Bisher wurden heute 1'401'874 IonQ-Aktien gehandelt.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 73,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 139,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2026 bei 24,92 USD. Abschläge von 18,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 05.11.2026. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 335,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 39.87 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 173.83 Mio. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,323 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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