IonQ Aktie News: IonQ fällt am Donnerstagnachmittag tief

Die Aktionäre schickten das Papier von IonQ nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 5,7 Prozent auf 32,11 USD. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,82 USD aus. Bei 31,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 572'484 IonQ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,60 USD. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 129,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 24,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 28,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.11.2026 lud IonQ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 335,99 Prozent auf 173.83 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39.87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,323 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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