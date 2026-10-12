IonQ Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von IonQ

Um 20:26 Uhr ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 9,0 Prozent auf 36,29 USD. Die Abwärtsbewegung der IonQ-Aktie ging bis auf 35,90 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,69 USD. Zuletzt wechselten via New York 2'400'113 IonQ-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 133,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 25,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,375 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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