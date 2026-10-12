IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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12.10.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ knickt am Montagnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 9,0 Prozent auf 36,31 USD nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 9,0 Prozent auf 36,31 USD. Die IonQ-Aktie sank bis auf 35,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'104'180 IonQ-Aktien.
Am 14.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,64 USD an. Der derzeitige Kurs der IonQ-Aktie liegt somit 57,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 25,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IonQ-Aktie ist somit 28,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
IonQ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IonQ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.05 Mio. USD im Vergleich zu 20.69 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,375 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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