IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Abend an Fahrt

Im New York-Handel gewannen die IonQ-Papiere um 20:26 Uhr 4,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IonQ-Aktie bisher bei 45,30 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 44,75 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'426'921 IonQ-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2025 auf bis zu 84,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,88 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,90 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten IonQ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich IonQ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. IonQ vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20.69 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen.

Die IonQ-Bilanz für Q3 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,447 USD je Aktie in den IonQ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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