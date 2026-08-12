IonQ Aktie News: IonQ legt am Mittwochnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 44,39 USD nach oben. In der Spitze legte die IonQ-Aktie bis auf 44,80 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,75 USD. Zuletzt wechselten 554'028 IonQ-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 90,67 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,90 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 41,65 Prozent sinken.

Für IonQ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. IonQ liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 286,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 80.05 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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