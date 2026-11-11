IonQ Aktie News: IonQ am Abend leichter

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 34,48 USD. Im Tief verlor die IonQ-Aktie bis auf 34,08 USD. Bei 35,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1'179'071 IonQ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 73,60 USD. Mit einem Zuwachs von 113,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2026 auf bis zu 24,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 38,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.11.2026 lud IonQ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IonQ ein EPS von -3,58 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 173.83 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39.87 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,329 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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