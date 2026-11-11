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11.11.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von IonQ gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IonQ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 34,20 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die IonQ-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 34,20 USD ab. Im Tief verlor die IonQ-Aktie bis auf 34,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 35,95 USD. Zuletzt wurden via New York 571'707 IonQ-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 73,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 115,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Am 06.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IonQ-Aktie 27,13 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. IonQ veröffentlichte am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD gegenüber -3,58 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 335,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173.83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 39.87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte IonQ am 03.03.2027 präsentieren.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,329 USD je IonQ-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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