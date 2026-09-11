IonQ Aktie News: IonQ am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr wies die IonQ-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 37,10 USD nach oben. Die IonQ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,12 USD. Zuletzt wurden via New York 1'162'717 IonQ-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 128,14 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IonQ am 05.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 20.69 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte IonQ am 11.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem IonQ-Verlust in Höhe von -1,392 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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