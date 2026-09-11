IonQ Aktie News: IonQ am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr ging es für das IonQ-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 37,45 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IonQ-Aktie bei 37,55 USD. Bei 37,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 597'426 IonQ-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IonQ-Aktie derzeit noch 126,01 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 25,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 44,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte IonQ am 05.08.2026. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat IonQ im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IonQ 20.69 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,392 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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