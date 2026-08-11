IonQ Aktie News: IonQ am Abend im Plus

Die IonQ-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 42,71 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IonQ-Aktie bei 43,70 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,16 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'009'928 IonQ-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,17 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 25,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,36 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. IonQ gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -5,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IonQ -0,70 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent auf 80.05 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.69 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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