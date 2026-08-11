IonQ Aktie News: IonQ gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 43,57 USD. Kurzfristig markierte die IonQ-Aktie bei 43,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 43,16 USD. Der Tagesumsatz der IonQ-Aktie belief sich zuletzt auf 428'657 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 94,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,90 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 40,56 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je IonQ-Aktie. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -5,08 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2026 veröffentlicht.

2026 dürfte IonQ einen Verlust von -3,447 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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