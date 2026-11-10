IonQ Aktie News: IonQ fällt am Dienstagabend

Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 34,70 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die IonQ-Aktie bis auf 33,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,25 USD. Von der IonQ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'240'719 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IonQ-Aktie 112,10 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2026 Kursverluste bis auf 24,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,58 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 335,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173.83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 39.87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,329 USD je IonQ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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