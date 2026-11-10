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10.11.2026 16:29:00
IonQ Aktie News: IonQ verliert am Nachmittag
Die Aktie von IonQ gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 34,94 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 34,94 USD. Die IonQ-Aktie sank bis auf 33,94 USD. Bei 34,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 604'085 IonQ-Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 110,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der IonQ-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,92 USD am 06.11.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,68 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.11.2026 hat IonQ die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -3,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 335,99 Prozent auf 173.83 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39.87 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass IonQ einen Verlust von -1,329 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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