IonQ Aktie News: Anleger schicken IonQ am Donnerstagabend ins Minus

Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 37,55 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die IonQ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,85 USD aus. Bei 37,21 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'280'787 IonQ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 84,64 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 125,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IonQ-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,90 USD am 31.03.2026. Abschläge von 31,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte IonQ 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei -5,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. IonQ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80.05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass IonQ im Jahr 2029 -0,960 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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