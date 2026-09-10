IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die IonQ-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 37,52 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die IonQ-Aktie bis auf 36,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,21 USD. Zuletzt wechselten via New York 570'979 IonQ-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 84,64 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 125,59 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 25,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,97 Prozent könnte die IonQ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

IonQ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IonQ am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat IonQ 80.05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.69 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von IonQ wird am 11.11.2026 gerechnet.

2029 dürfte IonQ einen Verlust von -0,960 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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