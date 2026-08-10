IonQ Aktie 114005538 / US46222L1089
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10.08.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ tendiert am Montagabend südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 43,09 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die IonQ-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 43,09 USD. Bei 42,21 USD markierte die IonQ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten IonQ-Aktien beläuft sich auf 1'260'219 Stück.
Am 14.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,64 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IonQ-Aktie damit 49,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die IonQ-Aktie mit einem Verlust von 39,89 Prozent wieder erreichen.
Nachdem IonQ seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IonQ am 05.08.2026 vor. IonQ hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,70 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IonQ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 286,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 80.05 Mio. USD im Vergleich zu 20.69 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 11.11.2026 dürfte IonQ Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 11.08.2027.
Analysten gehen davon aus, dass IonQ 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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