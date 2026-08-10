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10.08.2026 16:29:00

IonQ Aktie News: IonQ büsst am Montagnachmittag ein

IonQ Aktie News: IonQ büsst am Montagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 43,42 USD ab.

IonQ
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Die IonQ-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 43,42 USD. Die IonQ-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,21 USD nach. Bei 43,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 649'213 IonQ-Aktien.

Am 14.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,64 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 94,93 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 25,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten IonQ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 lud IonQ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80.05 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 286,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IonQ einen Umsatz von 20.69 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von IonQ rechnen Experten am 11.08.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,447 USD je IonQ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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