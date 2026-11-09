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09.11.2026 20:27:13
IonQ Aktie News: IonQ am Abend stark gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von IonQ. Die IonQ-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 35,9 Prozent auf 35,92 USD.
Die IonQ-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 35,9 Prozent im Plus bei 35,92 USD. Die IonQ-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,96 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 32,79 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2'386'539 IonQ-Aktien.
Bei 73,60 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 104,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2026 auf bis zu 24,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,62 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten IonQ-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte IonQ am 05.11.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,35 USD gegenüber -3,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 173.83 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 39.87 Mio. USD umgesetzt.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von IonQ rechnen Experten am 10.11.2027.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,329 USD je IonQ-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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