IonQ Aktie News: IonQ springt am Montagnachmittag hoch

Um 16:28 Uhr sprang die IonQ-Aktie im New York-Handel an und legte um 28,9 Prozent auf 34,07 USD zu. Im Tageshoch stieg die IonQ-Aktie bis auf 34,08 USD. Bei 32,79 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'031'645 IonQ-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 73,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IonQ-Aktie mit einem Kursplus von 116,03 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,86 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an IonQ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.11.2026 hat IonQ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IonQ noch ein Gewinn pro Aktie von -3,58 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 173.83 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IonQ 39.87 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte IonQ am 03.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 10.11.2027.

In der IonQ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,329 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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